Apples App Store künftig mit automatischen Preiserhöhungen bei Abos

"Verbesserung" für Entwickler*innen und User*innen

Gegenüber TechCrunch hat der Konzern die Änderung bestätigt. Dabei handle es sich um einen Pilottest zu einer neuen Handelsfunktion, die schon „sehr bald starten“ soll. Getestet würde das Feature von Entwickler*innen unterschiedlicher App-Kategorien, Organisationen und Regionen.

Laut Apple sei diese „Verbesserung“ sowohl für Entwickler*innen als auch User*innen "großartig". Nähere Informationen dazu wolle man in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Kündigung in der Aboverwaltung

Bislang erfolgte eine Preiserhöhung erst, nachdem ein*e Nutzer*in dieser per zusätzlichem Button explizit zugestimmt hatte, ansonsten wurde das Abo gekündigt. Über die Erhöhung informiert wurden die User*innen per E-Mail oder direkt in der App.

Künftig erhalten Nutzer*innen nur noch eine E-mail mit dem neuen Preis und dessen Einführungstermin. Einen zusätzlichen Button für die Zustimmung gibt es nicht mehr. Wer der Preiserhöhung also nicht zustimmt, kann in der Aboverwaltung das Abo kündigen. Dieser Link wird in der entsprechenden E-Mail auch angeführt.