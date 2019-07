Die besten Apps gegen den Verkehrsstau

Waze

Der kostenlose Verkehrsspezialist Waze wird seit der Übernahme durch Google gerne mal als Zweitversion von Maps bezeichnet. Tatsächlich ist die Anwendung aber auch heute noch relativ unabhängig von Google Maps und bringt einen deutlichen Mehrwert mit seinen vielen Features. Waze kann sowohl im Routenmodus als auch in einer Art Überwachungsmodus betrieben werden. Im Routenmodus suchen wir uns wie gewohnt ein Ziel aus, an das wir gelotst werden möchten.

Waze berechnet dann anhand sämtlicher zur Verfügung stehenden Daten, welcher Weg am schnellsten bzw. optimalsten ist. Was Waze so besonders macht ist der Datenschatz, auf dem die Applikation sitzt. Hier werden nämlich nicht nur anonyme Verkehrsdaten genutzt, wie sie iOS und Android-Gerät automatisch teilen können und auch von Mobilfunknetzen gesammelt werden. Nutzer von Waze tragen in großem Umfang mit eigenständigen Meldungen über Verkehrslage und besondere Vorkommnisse auf der Strecke bei. Mithilfe von automatischen Berechnungen der Durchschnittsgeschwindigkeit und den Eingaben der Nutzer weiß Waze dann relativ schnell, wo und wann sich ein Stau bildet.

Anhand der vorhandenen Daten liefert die App dann nicht nur aktuelle Routenempfehlungen. Sofern wir das Fahrtziel schon früher bekanntgeben, bekommen wir sogar einen Abfahrtszeitpunkt empfohlen, um pünktlich anzukommen. Zusätzlich bringt Waze auch noch Warnungen vor Verkehrskontrollen oder Blitzern mit. Ein Feature, das vor allem im Ausland vor saftigen Strafen und viel Ärger schützen kann.

Waze ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.