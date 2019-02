Die besten Football-Apps für einen spannenden Super Bowl Abend

Es ist mit das größte Sportevent des Jahres. In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in Atlanta, USA wieder der Super Bowl. Die Gewinner der AFC und NFC treten im Finale der National Football League, kurz NFL, gegeneinander an, um die Krone des American Football zu erlangen. Während die reguläre Saison der NFL erst seit einigen Jahren, dank gesteigerter TV-Präsenz, mehr Zulauf im deutschsprachigen Raum erhält, ist der Super Bowl selbst für Football-Uninteressierte oft einen Blick wert.

Die harte Gangart und das teils komplizierte Regelwerk irritiert Neulinge oft beim ersten Zuschauen. Sowohl für neue Zuschauer als auch für alteingesessene Fans gibt es Apps, die den Super Bowl Abend bereichern können.