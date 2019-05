Die lustigsten und skurrilsten Foto-Apps für iOS und Android

Graffiti Me und Graffiti Photo Editor

Wer seine trockenen Bilder künstlerisch nachbearbeiten möchte, kann sich auch einer einfachen App wie Graffiti Me bedienen. Die Anwendung erledigt dabei auf Wunsch die meiste Arbeit vollautomatisch. Im Auto-Paint Modus werden verschiedenste Street-Art Filter über die eigenen Schnappschüsse gelegt. Diese können dann individuell feinjustiert werden, um beispielsweise die Farben oder den Kontrast anzupassen.

In einem eigenen Modus kann außerdem individuell per Finger gemalt werden. So lassen sich recht simple Graffitis selbst aufmotzen. Mit der Tag-My-Work Option lassen sich außerdem noch eigene Unterschriften einblenden. Damit auch jeder weiß, wer für das Graffiti verantwortlich ist.

Graffiti Me (iOS) und Graffiti Photo Editor (Android) sind kostenlos in den jeweiligen Stores erhältlich.