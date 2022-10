Warum manche Farben in Adobe-Apps plötzlich schwarz werden

Wegen eines Lizenzstreits muss man künftig extra zahlen, wenn Bilder in Photoshop und Co. ihre Farben behalten sollen.

Adobe-Programme wie Photoshop, Illustrator oder InDesign sind unersetzbar für viele Unternehmen, die sich mit grafischer Gestaltung auseinandersetzen. Wegen eines Lizenzstreits kommt es nun dazu, dass bei vielen Bildprojekten bestimmte ausgewählte Farben plötzlich in Schwarz umgewandelt werden. Wer die ursprünglichen Farben behalten will oder sie für künftige Projekte verwenden will, muss plötzlich extra zahlen. 21 Dollar pro Monat sind künftig fällig, wenn man ein Pantone Plug-In in Adobe-Apps nutzen will.

Tiefer in die Tasche greifen

Wie Cory Doctorow von Pluralistic.net und Kotaku berichten ist das US-Unternehmen Pantone seit den 50er-Jahren auf Farben spezialisiert. Hauptprodukt ist das Pantone Color Matching System, das es erlaubt, Farbtöne exakt aufeinander abzustimmen. Es wurde zu einem Industriestandard. Adobe und Pantone arbeiteten seit den 1990er-Jahren zusammen. Wie sie im vergangenen Jahr ankündigten, werden sie allerdings in Zukunft separate Wege gehen. Für Nutzer*innen bedeutet das in der Praxis, dass sie künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.