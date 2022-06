Adobe will Photoshop im Web für alle gratis machen

Das Software-Unternehmen Adobe will sein Bildbearbeitungsprogramm Photoshop künftig gratis zur Verfügung stellen – zumindest als Onlineversion. Wie The Verge berichtet, testet Adobe derzeit eine kostenlose Version in Kanada. Dort können Nutzer*innen ohne zu zahlen auf den Dienst zugreifen. Der gratis Internetableger dürfte bald auch in weiteren Ländern erhältlich sein.

Einige Funktionen nur für zahlende Kunden

Einige Spezialfunktionen will Adobe nur zahlenden Abonnent*innen zur Verfügung stehen. Trotzdem seien im Gratisprogramm alle wichtigen Tools für die Bildbearbeitung vorhanden, so der Entwickler gegenüber The Verge.

"Wir wollen [Photoshop] zugänglicher machen und es mehr Menschen ermöglichen, das Produkt auszuprobieren", sagt Maria Yap, Vizepräsidentin für digitale Bildbearbeitung bei Adobe.