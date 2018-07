Die besten Bildbearbeitungs-Apps für Smartphone und Tablet

Snapseed

Das vielleicht größte Rundum-sorglos-Paket unter den kostenlosen Apps in dieser Kategorie bietet möglicherweise Snapseed. Die Anwendung aus dem Hause Google macht keine halben Sachen. Ob das nun klassische Korrekturen sind oder ein extra Styling mittels Filter, Rahmen und Co., Snapseed hat so gut wie alle Tools mit an Board. In Kategorien wie Helligkeit, Kontrast oder Schatten unterteilt, können die jeweiligen Bilder mittels Schieberegler bearbeitet werden.



Dank einer großen Anzahl an Preset-Effekten kann man sich dabei auch bequem durch die Voreinstellungen klicken, um die richtige Mischung zu finden. Nicht nur Farbe und Helligkeit können mit Snapseed reguliert werden, auch Reparaturen sind beispielsweise möglich. Möchte man Flecken oder Objekte loswerden, können diese je nach Ausmaß mehr oder weniger einfach entfernt werden. Dank kurzer Erklärungen zu den jeweiligen Funktionen wird man von Snapseed bei der Bearbeitung unterstützt.



Snapseed ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.