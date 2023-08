Neue Features für populäre Notizen-App

Bereits vor mehr als einem Jahr wird daran gearbeitet, nun erhält Google Notizen (auch bekannt als Google Keep) ein langersehntes Feature: Texte können endlich formatiert werden. Die Funktion wurde Anfang dieser Woche hinzugefügt und soll bald schon auf allen Geräten verfügbar sein.

Text formatieren endlich möglich

Sobald die Funktion am eigenen Smartphone verfügbar ist, erscheint in der App eine Benachrichtigung. In der Symbolleiste der Notiz erscheint dann ein neues Symbol neben dem Pluszeichen und der Farbpalette, mit der sich der Hintergrund verändern lässt. Dort kann man zwischen 2 verschiedenen Überschriften (H1 und H2) und dem Standardtext wählen. Daneben ist auch fetter, kursiver, unterstrichener oder durchgestrichener Text möglich. Für die Neuerungen braucht es die App-Version 5.23.322.05, die noch nicht allen Nutzer*innen in Google Play angezeigt wird.