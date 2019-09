Gehypte Deepfake-App: Nutzer können in Game of Thrones mitspielen

Die chinesische iPhone-App ZAO nutzt Deepfakes, um die Gesichter ihrer Nutzer mit denen von Stars zu tauschen. So können sie sich in TV-Shows wie Game of Thrones oder als Sportler darstellen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, wurde die App in kurzer Zeit zum viralen Hit in China. Nachdem sie Millionen Mal heruntergeladen wurde, crashten nach eigener Aussage der App-Programmierer fast deren Server. Aktuell ist ZAO nur auf dem chinesischen Markt verfügbar.

Nutzer erstellen dort einen Account mit ihrer Telefonnummer und laden ein Foto ihres Gesichts hoch. Dann erhalten sie eine Auswahl an Videos. Die App tauscht die Gesichter der Nutzer mit denen der Stars im Video aus. Neben einer Vielzahl an chinesischen Prominenten, kann auch in die Rollen von Leonardo DiCaprio oder Marilyn Monroe geschlüpft werden. In einem Youtube-Video werden zwei Nutzer durch die Deepfake-App zu Jon Snow und Sam Tarly aus Game of Thrones.