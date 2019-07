FaceApp: "Man sollte dreimal überlegen, ob es den Spaß Wert ist"

FaceApp macht nicht nur in Online-Netzwerken von sich reden, sondern ruft auch Datenschützer auf den Plan. Weil die Firma hinter der App in Russland sitzt, fürchtet der US-Senator Chuck Schumer gar Gefahren für die nationale Sicherheit der USA. Was aber macht die App mit den Daten der Nutzer?

Befürchtungen, dass die App private Fotoalben auf Smartphones durchsucht und Bilder ohne Zustimmung der Nutzer hochlädt, dürften unbegründet sein. Ein französischer Sicherheitsexperte, der unter dem Pseudonym Elliot Alderson auftritt und der die App überprüfte, gab an, dass lediglich von den Nutzern zur Bearbeitung freigegebene Fotos übertragen werden. Daneben würde nur die Geräte-ID und Angaben zum Smartphone-Modell an den Anbieter übermittelt - eine für solche Anwendungen durchaus übliche Praxis, meint Alderson.

Verarbeitung auf US-Servern

Die Fotos würden auch nicht nach Russland gesendet, sondern auf Server von Amazon und Google in die USA, Irland und Singapur übertragen. Dort würden die Veränderungen vorgenommen, die die Abgebildeten älter machen oder als Personen des anderen Geschlechts erscheinen lassen, heißt es in einer Stellungnahme der Entwickler, die im russischen St. Petersburg beheimatet sind. Die meisten Fotos würden nach 48 Stunden gelöscht.

Darüber hinaus könnten Nutzer über die Einstellungen in der App auch verlangen, dass ihre Bilder gelöscht werden. Dazu müsse man unter Einstellungen den Menüpunkt Support wählen, und danach "Fehler melden und Protokolle senden". Gibt man in das Eingabefeld das Wort "privacy" ein, würden die Fotos gelöscht. Die Entwickler verwiesen in ihrer Stellungnahme auch darauf, dass nur wenige Nutzer eingeloggt seien, weshalb es kaum möglich sei Bilder mit Namen in Zusammenhang zu bringen. Die Daten würden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft, wird beteuert.

"Löschen Irrelevant"

Ob die Entwickler die Fotos speichern oder tatsächlich nach kurzer Zeit löschen, sei irrelevant, meint der Datenschützer Georg Markus Kainz vom Wiener Verein quintessenz, der bei seinen Big Brother Awards alljährlich Datenschutznegativpreise vergibt. Entscheidend seien die in dem Foto enthaltenen biometrischen Informationen. Die würden in einen Algorithmus einfließen, der dabei helfe Gesichtserkennung zu trainieren: "Wir haben eine Spiel-App, die die Leute geil finden, weil sie lustig ist. Diese sammelt und liefert aber genau die Informationen, die es ermöglicht, Gesichtserkennung zu perfektionieren."

In einer Zeit, wo gesellschaftlich immer lauter diskutiert werde, wie gefährlich Gesichtserkennung sei, sei dies ein Problem: "Man braucht möglichst viele valide Daten, über Apps wie FaceApps werden Informationen, gesammelt."