Gmail für Android erhält Dark Mode

Die nächste Android-Version wird einen systemweiten Dark Mode erhalten. Im August soll Android Q erscheinen und bis dahin passt Google seine Apps nach und nach an den Dark Mode an. Nach Photos, Calender, Keep, Drive und einigen anderen Apps aus der G-Suite scheint nun Gmail an der Reihe zu sein, wie Androidpolice berichtet.

In der öffentlich verfügbaren Version ist der Dark Mode in Gmail allerdings derzeit lediglich in den Einstellungsbereichen der Android-App sichtbar. Mails oder Ordner werden aktuell noch nicht im dunklen Modus angezeigt.