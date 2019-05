Screenshots zeigen: Dark Mode in WhatsApp könnte bald kommen

Ganz fertig dürften die Arbeiten noch nicht sein. Denn der grüne Button im unteren Bereich passt noch nicht ganz in das Dark-Mode-Bild. Dieser wird voraussichtlich auch noch abgedunkelt.

Dark Mode noch nicht fertig

Der auf WhatsApp spezialisierte Blog weist allerdings darauf hin, dass das Anpassen auf den dunklen Modus noch in viele Ansichten und Untermenüs des Messengers ausständig ist. Auf Spekulationen, wie lange es noch dauern wird, bis WhatsApp-Nutzer endlich in den Dark Mode wechseln können, will sich der Blogger nicht einlassen.