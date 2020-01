Grenzen zwischen Werbung und Google-Suchergebnissen verschwimmen

Klicks erhöhen

Die Maßnahme ziele wohl darauf ab, die Klickraten auf Werbeanzeigen zu erhöhen, lautet der Tenor. Laut einer Analyse von Digiday zeigt die Maßnahme bereits erste Erfolge. In der Darstellung von Google sei die Design-Änderung ein logischer Schritt gewesen. In der Mobilansicht der Google-Suchmaschine seien die Änderungen, die nun schrittweise am Desktop auftauchen, bereits vor Monaten eingeführt worden.

Feedback willkommen

In einer offiziellen Stellungnahme schreibt Google, es sei die Absicht gewesen, Nutzern durch die Ansicht schneller verständlich zu machen, woher Informationen stammen - behauptet also genau das Gegenteil von dem, was Kritiker dem Unternehmen vorwerfen. Online-Publikationen hätten Google außerdem mitgeteilt, dass sie es mögen, wenn ihre Marken-Symbole als Favicons sichtbar werden.

Der Konzern betont das quasi nichts in Stein gemeißelt ist und dass man gewillt sei, Feedback von Nutzern zu beachten. Man werde aufgrund der negativen Rückmeldungen etwa die Platzierung der Favicons überdenken, heißt es.