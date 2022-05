Instagram wurde überarbeitet: Das ist neu

Instagram frischt das Erscheinungsbild seiner App auf. Wie das Unternehmen kürzlich ankündigte, hat es sein Logo sowie seine Schriftart überarbeitet. Laut Instagram ziele das neue Design darauf ab, für Nutzer*innen „immersivere und integrativere Erfahrungen zu schaffen“.

Schriftart in zahlreichen Sprachen erhältlich

Bei dem eigens entworfenen Font mit dem simplen Namen „Instagram Sans“ ließ sich das soziale Netzwerk von seinem Logo inspirieren – der Kamera mit den abgerundeten Ecken. Er sei ein moderner Mix aus grotesken und geometrischen Schriftstilen. Zu den neuen Schriftarten gehören: Instagram Sans Regular, Bold, Light, Medium, Condensed und Condensed Bold. Alle Stile können hier ausprobiert werden.

Sie sind außerdem in zahlreichen Sprachen erhältlich. „Bei der Gestaltung dieser neuen Schriftart war es unser Ziel, Instagram Sans weltweit zugänglich zu machen. Wir haben mit Sprachexpert*innen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um die Schrift an globale Schriften wie Arabisch, Thai und Japanisch anzupassen“, so Instagram in einem Blogpost.