Instagram zeigt ab sofort, ob Nutzer online sind

Die Foto-App Instagram zeigt künftig an, ob ein Nutzer in der App aktiv und somit erreichbar ist. Das gab das Facebook-Tochterunternehmen in einem Blogpost bekannt. Laut Facebook kann man lediglich den Status von Nutzern sehen, denen man folgt oder mit denen man über das Nachrichten-Feature Direct in Kontakt war. Es sei aber auch möglich, den eigenen Status zu verbergen - damit verliert man aber auch das Recht zu sehen, ob andere Nutzer gerade online sind. Die Funktion kann in den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Aktivitätsstatus“ gefunden werden.