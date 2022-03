iPhone-Akku ständig leer? Populäre App könnte der Grund sein

Chris ist ein Smartphone-Junkie. Das behauptet zumindest sein iPhone 12. Die Funktion „Bildschirmzeit“, die die eigene Aktivität überwacht, teilte ihm mit, er hätte sein iPhone durchschnittlich 18 Stunden täglich genutzt.

Dazu passte, dass der Akku seines iPhones sehr schnell leer war. Allerdings ist Chris schon etwas älter und verbringt keine 18 Stunden täglich an seinem iPhone 12. Also begab er sich auf Spurensuche, wie er auf Zdnet berichtet.

100 Stunden wöchentlich New York Times gelesen

Laut der iPhone-Bildschirmzeit-App hätte er mehr als 100 Stunden die Woche auf der Website der New York Times verbracht. Chris fühlte sich siegreich und limitierte die Nutzungszeit der New-York-Times-Website in der App auf 5 Minuten täglich.

Das löste das Problem aber nicht. In der nächsten Woche sagte sein iPhone, er habe mehr als 100 Stunden auf Variety verbracht. Also limitierte er auch diese Website.

In den folgenden Wochen wiederholte sich das Spiel mit YouTube, Wall Street Journal und teilweise auch Websites, die er nie besucht, wie news.com.au und Gawker. Jetzt versuchte er, den gemeinsamen Nenner zu finden. Dabei kam er auf die App Flipboard.

Flipboard spielt Videos im Hintergrund in Dauerschleife ab

Chris nutzt Flipboard. Dort sieht er sich ua. Videos an. Wenn ihm ein Video nicht gefällt, oder er nicht weiterschauen will, flippt er es weg und liest andere Meldungen. Das Wegflippen lässt die Videos aber anscheinend im Hintergrund in Dauerschleife laufen.

Er kontaktierte Flipboard. Die meinten, sie hätten von dem Problem noch nie gehört, würden es sich aber jetzt ansehen. Man arbeite daran, das Problem zu beheben.

Wenn Flipboard noch nie von dem Problem gehört hat, heißt das wohl, dass sie frühere Berichte dazu ignoriert haben. Auf Reddit gibt es schon seit Mitte 2020 Berichte, über das batterie-gierige Verhalten der App. Auch einigen Medien haben das damals aufgegriffen. In einem anderen Forum wurde schon 2017 über das Problem diskutiert.

Gute Wertungen im App Store

Die Nachrichten-App Flipboard ist sehr beliebt. Auf iOS hat sie über 280.000 Rezensionen und eine Bewertung von 4,7 von 5 Punkten.

Auf Android wurde die App über 500 Millionen Mal installiert. Das dürfte aber auch daran liegen, dass sie bei den Smartphones einiger Hersteller vorinstalliert ist.