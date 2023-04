Lemon8: Neue App von TikTok-Machern steigt auf

Während es um TikTok weltweit Diskussionen gibt, ob die App verboten werden soll oder nicht, hat sich in der Zwischenzeit in den USA eine weitere App aus der ByteDance-Familie in die Top 10 der am häufigsten runtergeladenen Apps geschlichen: Lemon8.



Lemon8 ist eine Mischung aus Instagram, Pinterest und Amazon und stammt von der chinesischen Firma ByteDance. Sie orientiert sich an einem Produkt, das sich in China äußerst großer Beliebtheit freut: die chinesische Social-Commerce-Plattform Xiaohongshu, übersetzt heißt das „das kleine rote Buch“.

Die Plattform hat in China 260 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen und hilft jungen Chines*innen bei ihren Life-Hacks, oder schlägt ihnen Shopping- und Restaurant-Empfehlungen vor, berichtet Techcrunch.