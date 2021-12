Deshalb solltet ihr die Teams App auf eurem Android Smartphone updaten

Ein Bug sorgte dafür, dass ein Microsoft-Teams-Nutzer auf seinem Android-Smartphone den Notruf nicht wählen konnte. Der Nutzer meldete den Fehler, nachdem er versucht hatte, 911 zu wählen, weil seine Oma einen Schlaganfall erlitten hatte, berichtete BBC.

Gute Nachrichten: Microsoft hat bereits ein Update bereit gestellt, mit dem der Fehler verhindert werden kann. Microsoft hat die neue Version ihrer Teams App für Android-Nutzer*innen im Play Store veröffentlicht. Diese gilt es nun runterzuladen und zu installieren.

Aufgetreten bei Pixel Smartphone

Der Fehler könnte sonst gravierende Auswirkungen haben: Laut Auskunft des vom Fehler betroffenen Nutzers fror sein Telefon nach einem Klingeln ein, obwohl im Hintergrund ein Anruf zu laufen schien. Während der Nutzer sagte, das Pixel-Smartphone habe ihn darüber informiert, dass sein Standort an den Notdienst gesendet wurde, konnte er nicht mit einem/r Notdienstmitarbeiter*in sprechen.



Für den Nutzer war dies eine echte Katastrophe, denn es befand sich keine alternative Möglichkeit wie etwa ein Festnetzanschluss im Haus, um die Rettung zu verständigen. Das sei problematisch, erade wenn die Zeit drängt. „Je schneller der Rettungsdienst vor die Tür kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man überlebt“, wird der Mann zitiert.

Fehler offiziell bestätigt

Sowohl Google als auch Microsoft bestätigten den Fehler nach einer Untersuchung, wie Gizmodo berichtet. Das Problem sei „unter bestimmten Umständen“ nachvollziehbar gewesen, heißt es in dem Bericht seitens Google.



Das Unternehmen stellte fest, dass das Problem durch eine unbeabsichtigte Reaktion zwischen der Microsoft Teams-App und dem Android-Betriebssystem verursacht wurde. Sowohl Google als auch Microsoft hätten das Problem priorisiert, sagte Google. Google selbst will am 4. Jänner 2022 noch ein Update liefern, um auch seitens des Betriebssystems sicherzustellen, dass das nicht noch einmal passiert.