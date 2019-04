Mit diesen Apps behältst du deine Daten im Griff

VPNs

Wer nicht zu viele Daten preisgeben möchte, muss nicht nur kontrollieren was auf dem Gerät gespeichert wird, sondern auch was vom Gerät versendet wird. Besonders unterwegs laufen Nutzer immer wieder Gefahr, zu viel preiszugeben. Denn wer in öffentlichen Wifi-Hotspots surft, teilt sich diese in der Regel mit unzähligen anderen Nutzern. Dass hier auch mal Personen mit schlechten Absichten am Werk sind, ist keine Seltenheit. Um mehr Kontrolle zu erlangen empfiehlt sich ein VPN.

Ein verschlüsselter Tunnel schleust dann unsere verpackten Anfragen unleserlich durch das öffentliche Netzwerk und vermindert die Gefahr, dass andere hier eingreifen. Bezahlte VPNs wie ExpressVPN oder NordVPN bieten etwa die Möglichkeit, gegen ein monatliches Entgelt unzählige Server auf der ganzen Welt zu nutzen.

Mit Apps wie OpenVPN oder Wireguard und einem selbstgebastelten Server kann der VPN auch in die eigenen Hände genommen werden. Da wir hier unsere Daten in die Hände des VPNs legen sollten Anbieter aus externer Quelle aber genau geprüft werden. Welcher VPN am besten für einen selbst geeignet ist, lässt sich aber über diverse Listen herausfinden.

ExpressVPN (iOS | Android), NordVPN (iOS | Android), OpenVPN (iOS | Android) und Wireguard (iOS | Android) sind in den jeweiligen Stores erhältlich.