Mit diesen Apps ist man für die Festival-Saison gerüstet

Freunde finden - Whatsapp und Glympse

Wer sich mit einer ganzen Entourage an Freunden ins Festival-Vergnügen stürzt, verliert fast zwangsweise ein paar Leute aus der Gruppe im Trubel. Um nicht ständig Nachrichten versenden zu müssen, die dann oftmals sowieso viel zu spät beantwortet werden, nutzt man am besten eine App, die für die meisten Smartphone-Besitzer zur Standardausstattung gehört: Whatsapp.



Seit einigen Monaten unterstützt der beliebte Messenger nämlich auch ein Feature zum Live-Tracking. Befindet man sich mit seinen Freunden in einer Gruppe, kann für ebendiese das Live-Tracking aktiviert werden. Je nach Bedarf kann die Dauer des Tracking eingestellt werden - von 15 Minuten bis acht Stunden. Nutzer, die das Feature innerhalb einer Gruppe aktivieren, sehen sich gegenseitig auf einer Karte und finden sich im Fall der Fälle deutlich schneller. Um das Tracking zu starten tippt man einfach auf das Plus-Symbol neben dem Textfeld. Unter der Option „Standort“ kann dann, neben dem einmaligen Versand der Position, auch die Live-Variante gewählt werden.



Wer nicht auf Whatsapp setzten möchte, weil beispielsweise das Vertrauen in die Mutterfirma Facebook begrenzt ist, kann alternativ auch auf Glypmse setzten. Die Anwendung konzentriert sich voll und ganz auf Live-Tracking und ermöglicht via Link das unkomplizierte Teilen des Standortes mit Freunden. Außerdem kann der Standort länger als nur acht Stunden geteilt werden.



Die beiden Apps sind kostenlos für iOS (Whatsapp / Glympse) und Android (Whatsapp / Glympse) erhältlich.