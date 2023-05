OpenAI startet offizielle ChatGPT-App für iOS

USA zuerst, andere Länder folgen

Zunächst ist die offizielle ChatGPT-App nur in den USA verfügbar. In den kommenden Wochen soll die App aber in weiteren Ländern verbreitet werden. Das Apple-Betriebssystem iOS wurde als Einstiegspunkt auserkoren, die App soll aber "bald" auch auf Android-Geräten verfügbar sein. Unterdessen will OpenAI Rückmeldungen sammeln, um Verbesserungen an der App durchzuführen. In Zukunft will das Unternehmen die App regelmäßig mit neuen Funktionen ausstatten.

Noch keine Plugins für die App

Wie Gizmodo berichtet, bietet die ChatGPT-App derzeit noch keine Möglichkeit um Plugins von Drittanbietern zu integrieren. In der Deskop-Version ist dies möglich. Dadurch können Nutzer*innen etwa Chatbot-unterstützte Suchen nach aktuellen Informationen aus dem Internet durchführen.