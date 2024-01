Signal bringt mehrere lang erwartete Funktionen

Weitere Neuerungen sind die Möglichkeit, unter iOS ein Cloud-Backup durchzuführen und die Erstellung von Anruf-Links für Videoanrufe mit mehreren Personen. Eine Verbesserung gibt es auch bei Dolby-Vision-Videos, die in Android künftig besser komprimiert werden.

Bessere Emoji-Eingabe am Desktop

Zudem soll sich die Emoji-Eingabe in der Desktop-Version verbessern. Am Smartphone ist es bislang möglich, dass Text-Smileys (wer kennt sie noch :-P?) per Knopfdruck in grafische Emojis umgewandelt werden.