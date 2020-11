So prüft man, ob die Stopp-Corona-App funktioniert

In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen in Österreich haben die Regierung und das Rote Kreuz erneut an die Bevölkerung appelliert, die Stopp-Corona-App herunterzuladen. Das haben bisher nur 1,2 Millionen Menschen getan.

Seit dem großen Update im Juni können Nutzer in der App nicht mehr einsehen, wie viele Kontakte registriert wurden. Daher muss man darauf vertrauen, dass sie funktioniert. „Diese Inaktivität sorgt für Kritik“, gab Bundesrettungskommandant Gerry Foitik in einer Pressekonferenz zu. Man könne aber nachsehen, ob die Abfrage beim Server, also die Kontaktprüfung, funktioniert.