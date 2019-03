Sprachen lernen einmal anders: Mit Tandem-Apps zum Sprachtalent

Tandem

Auch Tandem, wie der Name bereits vermuten lässt, bietet die Möglichkeit des Tandem-Lernens verschiedener Sprachen an. Die App versteht sich dabei aber mehr als soziales Netzwerk. Mit twitterähnlichen Funktionen wie etwa Following und Profilen, kommt die App dem beliebten Netzwerk relativ nahe. Das eigene Profil kann mit Infos und Bildern ausgestattet werden. Personen, mit denen man sich unterhalten möchte, kann gefolgt werden. Hat man sich mit einer Person länger unterhalten, kann eine Bewertung hinterlassen werden.

Andere Nutzer können über unsere Profile auf uns aufmerksam werden und so mit uns in Kontakt treten. Möchten wir die Zielgruppe für unser Profil einschränken, können verschiedene Charakteristiken als Filter eingesetzt werden. So lässt sich das Zielpublikum nach Geschlecht oder Alter eingrenzen. Im Profil können unter anderem Interessen und Themen eingetragen werden, über die wir uns gerne unterhalten möchten. Um Tandem nicht zur Flirt-App mutieren zu lassen, erinnert der Anbieter explizit daran, dass die App kein Tinder ist.

Sollte doch einmal jemand mit einem unerwünschten Flirt um die Ecke kommen, gibt es selbstverständlich auch eine Blockierfunktion. Laut Entwicklern befinden sich mittlerweile über fünf Million Mitglieder auf der Plattform. Es soll möglich sein, in über 2500 verschiedenen Kombinationen knapp 150 Sprachen lernen zu können. Selbst Gebärdensprache ist über Tandem verfügbar.

Tandem ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Die Pro-Version ist für 6,99 Euro im Monat erhältlich.