Diese TikTok-Alternative hat eine Milliarde Nutzende

Schon mal was von Kwai gehört? Das ist eine App, die TikTok Konkurrenz machen möchte. Sie stammt von Kuaishou , einem chinesischen Unternehmen. Kwai wird aktuell von einer Milliarde Menschen im Monat genutzt, wie das Unternehmen laut TechCrunch bekannt gegeben hat. Zum Vergleich: Facebook verzeichnete im März diesen Jahres rund 2,85 Milliarden Nutzer*innen, TikTok wurden rund 1,2 Milliarden Nutzer*innen pro Monat in diesem Jahr vorhergesagt.

Auch außerhalb Chinas wachsen die Zahlen

Kwai ist derzeit vor allem in China verbreitet, aber auch außerhalb Chinas nimmt die Nutzer*innen-Zahl zu. 100 Millionen Nutzer*innen außerhalb Chinas waren es im ersten Quartal 2021, im April sollen es bereits 150 Millionen gewesen sein. Kuaishou ist auch bereits an der Börse vertreten und in Hong Kong gelistet. Der Aktienkurs stieg nach der Ankündigung des Rekords um 6 Prozent.



Damit könnte Kwai neben TikTok bald die zweite App aus China werden, die nicht nur innerhalb des Landes beliebt ist und Rekorde feiert, so Techcrunch. Das Unternehmen Kuaishou gibt es bereits seit dem Jahr 2011.