TikTok-User bekommen KI-Avatare als Profilbilder

Einmal am Tag lassen sich auf TikTok neue Avatare in verschiedenen Stilen generieren.

TikTok hat schon länger mit KI-Filtern wie Bold Glamour herumexperimentiert und solche eingeführt. Jetzt arbeitet ByteDance , die Firma hinter TikTok, an einem neuen Tool mit künstlicher Intelligenz. Die Nutzer*innen sollen jeden Tag einmal täglich neue Avatare von sich mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) generieren können. Wie das genau funktionieren und aussehen wird, leakt der Social-Media-Berater Matt Navarra am Mittwoch auf Twitter und in einem Bericht von The Verge.

TikTok-Nutzer*innen müssen 3 bis 10 Fotos von sich selbst auf TikTok hochladen und die Stile auswählen, in denen sie die Avatare von sich erhalten möchten. Im Anschluss dauert es eine Zeit, bis die KI jeweils bis zu 30 Avatare der Person in den gewünschten Stilen ausspuckt.

Moderationsteam soll Fotos prüfen

Laut Navarra verspricht TikTok, die hochgeladenen Fotos, aus denen Avatare werden, nach einer „kurzen Zeit“ von allen Servern zu löschen. Zudem dürfen ausschließlich Fotos hochgeladen werden, die den Community Guidelines entsprechen. Ein Moderationsteam soll die hochgeladenen Fotos außerdem überprüfen. Damit will TikTok verhindern, dass etwa Nacktaufnahmen oder Fotos von Prominenten verwendet werden, um sich als jemand anderer auszugeben.



Das Aussehen der Avatare und der ganze Prozess, den Navarra beschreibt, erinnert versierte Nutzer*innen von der App Lensa AI stark an die Bilder-App, mit der sich magische Avatare erzeugen lassen. Auch dort muss man einige Zeit warten, bis die Avatare fertig generiert sind und man lädt dazu Bilder von sich selbst hoch. Eine Integration in TikTok macht Sinn. Bei TikTok verwenden bereits einige Nutzer*innen KI-Bilder, die sie mit Lensa AI erzeugt haben.

Kommt Bezahl-Version TikTok Plus?

Wann TikTok die KI-Profilbilder international launchen wird ist noch unklar. Es könnte Teil eines neuen, kostenpflichtiges Services sein, das unter TikTok Plus gelauncht wird. Zumindest wird in den Screenshots von Navarra angedeutet, dass die Avatare nur jenen User*innen zur Verfügung stehen, die TikTok Plus nutzen.