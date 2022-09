Twitter führt Edit-Button ein, aber nur für zahlende Nutzer

Twitter hat den von vielen User*innen gewünschten Twitter-Button eingeführt. Allerdings gilt das nicht für alle Personen. Nur wer das Abo-Modell Twitter Blue nutzt, erhält die Möglichkeit, Tweets nach dem Veröffentlichen noch einmal zu bearbeiten.

Abonnent*innen könnten künftig in den ersten 30 Minuten nach dem Versenden ihre Meldungen "einige Male" bearbeiten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blogeintrag mit. Ob und wann ein Tweet bearbeitet wurde, steht in der Info-Leiste darunter neben dem Datum des Original-Tweets. Klickt man darauf, erscheint die Bearbeitungshistorie, ähnlich wie bei Facebook.