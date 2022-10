Weltweiter Ausfall: WhatsApp ist down

Wer gerade versucht, eine WhatsApp-Nachricht zu versenden, wird sich gedulden müssen. Der Messenger ist nämlich down. Und zwar für zahlreiche User*innen rund um den Globus.

Weltweit gibt es Berichte, wonach WhatsApp aktuell nicht erreichbar ist. Betroffen sind demnach Nutzer*innen aus den USA, Kanada, Großbritannien, Italien, Indien, Malaysia und Japan.

Auch in Österreich können derzeit keine Nachrichten via WhatsApp versandt oder empfangen werden, wie ein futurezone-Test zeigt. Demnach funktioniert die WhatsApp-App derzeit weder auf Android oder iOS. Auch Web-Version von WhatsApp ist aktuell down.