WhatsApp womöglich vor großer Änderung

In Zukunft könnten sich Nutzer*innen selbst einen einzigartigen Usernamen aussuchen.

WhatsApp soll an einem Profil-Update arbeiten. In den Einstellungen soll das soziale Netzwerk in einem zusätzlichen Feld Nutzer*innen auffordern, sich einen einzigartigen Usernamen auszusuchen, wie WABetaInfo berichtet.

Wie der Username aber konkret funktionieren wird, ist unklar - das Update erinnert aber an die Profil-Einstellungen seiner Schwester Instagram, die ebenfalls zum Meta-Konzern gehört.