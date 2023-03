WhatsApp hat zentrales Menü komplett überarbeitet

Mit dem neuen Look soll das Menü für Chat-Anhänge übersichtlicher und moderner wirken.

Neue Funktionen bringt das neue Menü nicht, wie auf den Screenshots zu sehen ist. Vielmehr soll es für mehr Übersichtlichkeit sorgen und durch neue Icons einen moderneren Anstrich bekommen. In einer Beta-Version für die Android-Version von WhatsApp taucht das erneuerte Menü bereits auf.

Manche Teile des populären Messenger sind mittlerweile etwas in die Jahre gekommen . Grafisch wirken einige Elemente ziemlich überholt und nicht mehr modern. Wohl aus diesem Grund wurde das Menü für Chat-Anhänge überarbeitet und neugestaltet.

Altes Menü (li) vs neues Menü (re)

In der Beta-Version v2.23.6.17 ist das neue Chat-Anhänge-Menü bereits zu sehen, wie WABetaInfo berichtet. Wann es für alle WhatsApp-User*innen kommt, ist noch unklar. Ebenso unklar ist, ob es auch für die iOS-Version ein derart überarbeitetes Menü geben wird.

Neue WhatsApp-Funktionen kommen

Bei WhatsApp wird kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung des Messenger gearbeitet. So bahnt sich derzeit beispielsweise die Einführung eines Newsletter-Tools an.

Außerdem werden in Gruppenchats demnächst die Telefonnummern durch Benutzernamen ersetzt und die Möglichkeit, Nachrichten nachträglich zu bearbeiten, dürfte ebenso in Kürze verfügbar sein.