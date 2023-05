Mark Zuckerberg kündigt neues WhatsApp-Feature an

Der Meta-CEO schraubt am Datenschutz des Messengerdienstes. Nutzer*innen sollen Nachrichten und Dateien künftig besser sichern können.

WhatsApp bekommt ein neues Datenschutz-Feature. Das kündigte Mark Zuckerberg, der CEO des WhatsApp-Mutterkonzerns Meta, kürzlich auf dem offiziellen Meta-Kanal an. Laut Zuckerberg sollen mit der "Chatsperre"-Funktion künftig Unterhaltungen in einem geschützten Ordner abgelegt werden können. Das soll für mehr Privatsphäre sorgen und zusätzlichen Schutz bieten, sollte das Smartphone in falsche Hände gelangen.