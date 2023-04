WhatsApp kann auf bis zu 4 Telefonen genutzt werden

Es ist ein Feature, das von zahlreichen Nutzer*innen immer stark nachgefragt wurde. 2021 begab sich Meta, der Konzern, der hinter dem Messenger-Dienst WhatsApp steckt, in einen Beta-Test. Dieser sollte feststellen, ob es möglich ist, ein solches Feature einzuführen, ohne gleichzeitig die Sicherheit der privaten Kommunikation aufs Spiel zu setzen.



Nun ist es bald soweit: WhatsApp-Nutzer*innen können mit einem Update auf die neue Version ihr Telefon als eines von bis zu 4 Geräten nutzen, um über denselben WhatsApp-Account zu kommunizieren. Das passiert ganz ohne, dass sie sich abmelden müssen. Sie können auch zwischendurch ihre Endgeräte wechseln, um Chats auf einem anderen Gerät fortzusetzen. Das gab Meta am Dienstag in einem Blogeintrag bekannt.