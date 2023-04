Neue WhatsApp-Funktion lässt selbstlöschende Nachrichten speichern

So speichert man ablaufende WhatsApp-Nachrichten:

Dafür müssen alle beteiligten eine WhatsApp-Version installiert haben, bei der die Funktion freigeschaltet ist. Bei einem futurezone-Test mit einer Beta-Version und einer aktuellen WhatsApp-Version bekam der Absender keine Benachrichtigung. Der Ordner "Behaltene Nachrichten" war nicht auffindbar. Daher muss man sich noch etwas gedulden, bis die Funktion in den kommenden Wochen weltweit verfügbar gemacht wird.

WhatsApp Lesezeichen

Neben den behaltenen Nachrichten können auch reguläre Chat-Inhalte gespeichert werden. Das hilft dabei, sie schneller zu finden. Praktisch ist das etwa für Daten, Ortsangaben oder Adressen. So muss man sie nicht in der Flut an Chatnachrichten suchen, sondern kann schnell darauf zugreifen.