WhatsApp vereinfacht Gruppen-Anrufe

WhatsApp lässt den Nutzern dann die Wahl, ein normales Gespräch oder einen Videoanruf zu starten. Gerade für Menschen, die WhatsApp ohnehin nutzen und nicht noch zusätzliche Programme installieren und den Umgang mit ihnen lernen möchten, ist diese Funktion hilfreich. Allerdings sind die Anrufe derzeit auf höchstens 4 Personen beschränkt.

Zuvor hatte man in einer Liste aller Kontakte die gewünschten Personen suchen müssen. Will man jetzt Nutzer zu einem Gruppen-Anruf hinzufügen, die nicht in der Gruppe sind, kann man das während eines aktiven Gesprächs. Dann erscheint das Personen-Icon, über das eine Liste mit allen Kontakten geöffnet wird.