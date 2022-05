WhatsApp-Update behebt Fehler bei Benachrichtigungen

Zahlreichen Nutzer*innen machten zuletzt Notifications in WhatsApp Web zu schaffen.

In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Nutzer*innen der Web-Oberfläche von WhatsApp Probleme gemeldet. Demnach kam es bei Benachrichtigungen in WhatsApp Web zu Schwierigkeiten. Mehrere Anwender*innen berichteten via Twitter und anderen Online-Netzwerken von dem Bug. Demnach wurden sie über neue Nachrichten nicht informiert.

Wie Wabetainfo berichtet, wurde dieses Problem nun behoben. Der Fix wurde bereits seit einiger Zeit in der Beta von WhatsApp Web mit der Versionsnummer 2.2219.2 integriert. Der gleiche Fix kommt jetzt auch in die Stable-Version 2.2218.8.

Sollte ein Update für euer WhatsApp Web verfügbar sein, werdet ihr darüber direkt beim Start benachrichtigt. Um zu sehen, welche Version ihr nutzt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Klick auf die 3 Punkte über der Nachrichtenliste Einstellungen Hilfe Die Versionsnummer steht nun unter dem Kreis mit animierten Symbolen

Wechsel zur Beta

Wer trotz der aktuellen Version immer noch Probleme hat, kann überlegen, zur Beta von WhatsApp Web zu wechseln. Dazu muss man nur die entsprechenden Files installieren, hier für Windows und hier für macOS. Dabei sollte man aber natürlich bedenken, dass die Beta-Versionen generell immer buggy sein können.