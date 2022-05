Liste soll verraten, in welcher WhatsApp-Gruppe man mal drin war

Meta hat bei WhatsApp vor kurzem eine neue Funktion angekündigt, die praktisch klingt: Man wird aus einer Gruppe aussteigen können, ohne dass es jemand mitkriegt. Für viele, die in unnötigen Gruppen drin sind und nur aus Höflichkeit drin bleiben, ein großer Vorteil. Doch das ist nicht das einzige Feature, das kommen wird.

Leider - sehr zum Nachteil derjenigen, die eine Gruppe still und heimlich verlassen - soll es laut WABetaInfo nämlich sehr wohl eine „Liste der ehemaligen Gruppenmitglieder“ geben werden. Zumindest ist eine solche Option aufgetaucht, die nahelegt, dass man da sehen wird, wer sich einmal in der Gruppe aufgehalten hat.

Merkwürdige Strategie

Einerseits will man scheinbar vermeiden, dass in der Gruppe angezeigt wird, wenn diese jemand verlässt, andererseits bekommt man sehr wohl ein Protokoll darüber, wer sich einmal in der Gruppe befand und es jetzt nicht mehr ist. Das macht das Ganze wieder weniger attraktiv und viele Menschen könnten dann nach wie vor aus Höflichkeit in bestimmten Gruppen verweilen.

Die Liste soll nämlich laut den derzeitigen Plänen von jedem eingesehen werden können, nicht nur von Administrator*innen.