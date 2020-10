YouTube bekommt neues Design

Der Player in der YouTube-App unter Android und iOS erhält einen frischen Look, neue Bedienelemente und praktische Shortcuts. Das hat der Videodienst in einem Blogeintrag bekannt gegeben.

Demnach werden einige Icons an neue, prominentere Plätze verschoben. Autoplay und das CC-Symbol für die Untertitel wandern nun direkt in den sichtbaren Bereich des Players. Dadurch sollen populäre Funktionen schneller auffindbar und leichter zu bedienen sein.