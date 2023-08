YouTube testet bereits Maßnahmen gegen Werbeblocker

In einer neuen Testphase zeigt YouTube einen Countdown an, während dem man seinen Werbeblocker deaktivieren soll.

YouTube testet ein neues Pop-up, das Werbeblocker unterbinden soll. Es handelt sich um einen Timer, der anzeigt, in wie vielen Sekunden die nächste Werbung ausgespielt wird. So haben Nutzer*innen Zeit, ihre Werbeblocker bis dahin zu deaktivieren. Der Timer startet meist 60 oder 30 Sekunden vor der nächsten Werbung.

Test mit kleiner Gruppe von Nutzer*innen

Die YouTube-Nutzer*innen können in dieser Zeit zwischen "Werbung zulassen" und "YouTube Premium ausprobieren" wählen. Das Pop-up wird natürlich nur jenen Kund*innen angezeigt, die einen Werbeblocker verwenden. Außerdem wird die Nachricht in der Testphase nur einer kleinen Gruppe an Nutzer*innen ausgespielt.