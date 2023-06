YouTube testet Online-Spiele direkt in der App

In Zukunft könnte man in der YouTube-App auch einfache Online-Spiele spielen. Ein interner Test ist im Gange.

YouTube testet intern ein Produkt zum Spielen von Online-Games. Das geht aus einer E-Mail an Mitarbeiter*innen hervor, die dem Wall Street Journal vorliegt. Über "Playables", so der Name des Dienstes, sollen Nutzer*innen Games direkt in der YouTube-App auf mobilen Geräten oder am Desktop-Computer spielen können.

Zu den Spielen, die im Test bereits zur Verfügung stehen, gehört etwa Stack Bounce. In dem Arcade Game versuchen Spieler*innen Schichten von Ziegelsteinen mit einem hüpfenden Ball zu zerschlagen. Ähnliche Spiele sind auch in Apples App Store, im PlayStore oder als Online-Game erhältlich.

Werbeeinnahmen gehen zurück

YouTube ist bereits ein beliebtes Ziel für Gamer*innen und konkurriert mit Amazons Twitch um die Zuschauer*innen von Livestreams. Das Hosting einer Auswahl von Online-Spielen würde YouTube eine größere Präsenz in diesem Sektor verschaffen. Dahinter dürften wohl Überlegungen stehen, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen, da die Werbeeinnahmen auf YouTube in den vergangenen Monaten gesunken sind.

➤ Mehr lesen: So viel verdienen die reichsten Twitch-Streamer

"Gaming ist seit langem ein Schwerpunkt bei YouTube", sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Wall Street Journal. "Wir experimentieren ständig mit neuen Funktionen, haben aber im Moment noch nichts anzukündigen."

Monetarisierung unklar

Unklar ist auch, ob und wie Google das Angebot monetarisieren will. Momentan können Handyspiele über den Google Play Store heruntergeladen werden, wobei Google einen Anteil von bis zu 30 Prozent von Entwickler*innen einbehält, die mehr als 1 Million Dollar Umsatz pro Jahr mit ihren Spielen machen.

YouTubes "Playables" erinnert an das Spieleangebot von Netflix. Wer ein Abo des Streaming-Anbieters besitzt, kann in der App einige exklusive Handyspiele kostenlos auf das Smartphone herunterladen. Anders als bei "Playables" ist das Spielen direkt in der App aber nicht möglich.

➤ Mehr lesen: So lädt man exklusive Handy-Games von Netflix herunter