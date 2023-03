Netflix bringt 40 neue Smartphone-Spiele

Der Streaming-Dienst stockt sein Angebot an gratis Mobile-Games weiter auf. Mit dabei sind Klassiker und Neuerscheinungen.

Sehr viel verrät Netflix noch nicht über die kommenden Titel. 2 ganz neue Games stellt es aber schon vor. Mit Highwater ist bereits ein apokalyptisches Spiel erschienen, das nach dem Zerfall der Gesellschaft aufgrund der Klimakatastrophe spielt. In einem Schlauchboot müssen Spieler*innen ums Überleben kämpfen, während sich die Superreichen in der abgeriegelten Stadt Alphaville verschanzen. Das isometrische 3D-Adventure bietet neben Story und Rollenspiel auch rundenbasierte Kämpfe .

Der Streaming-Dienst Netflix hat inzwischen eine große und gute Auswahl an Spielen für iOS und Android im Angebot. Abonnent*innen können die Games gratis herunterladen. Im laufe des Jahres kommen nun ganze 40 neue Games dazu, weitere 86 befinden sich in Entwicklung.

Terra Nil

Selten aber doch kommt ein Spiel daher, bei dem man sich fragt: Wie, das gibt es noch nicht? Terra Nil ist so ein Game. Statt riesige Städte und komplexe Produktionsketten aufzubauen, müssen ausgebeutete Landflächen und Ruinenstädte der Natur zurück gegeben werden. Mit Terraforming wird das Brachland zur blühenden Landschaft und Tiere siedeln sich an. Schließlich müssen alle Spuren der Menschheit wieder beseitigt werden. Terra Nil erscheint am 28. März.