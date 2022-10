So kommt ihr zu den kostenlosen Spielen von Netflix

Wir erklären euch, wie ihr die Smartphone-Games von Netflix installiert und welche am besten sind.

Netflix hat neben Filmen und Serien auch Mobilegames im Portfolio. Da man den Streaming-Dienst aber nicht unbedingt mit Spielen verbindet, läuft dieses Angebot für viele unter dem Radar. Wir haben uns angesehen, welche Games Netflix zu bieten hat, und wie ihr sie installiert. Die Installation ist dabei denkbar einfach: Netflix-App mit aktivem Abo auf iPhone, Android-Handy oder Tablet öffnen Zum Reiter "Spiele" navigieren Gewünschtes Spiel aus dem Angebot wählen und "installieren" tippen App Store bzw. Google Play Store öffnet sich. Das Spiel kann installiert werden

© Screenshot / Netflix / Google Play Store

Wer mehrere Spiele ausprobieren will, muss nicht den umständlichen Umweg über die Netflix-App gehen. Stattdessen kann man sich im jeweiligen Store auch alle Apps von Netflix anzeigen lassen und diese herunterladen. Beim Start loggt man sich mit seinem Netflix-Konto ein. Ist auf dem Gerät bereits ein Netflix-Konto aktiv, wird nur noch abgefragt, welcher Account gerade spielt. Falls ihr euch jetzt überlegt, welche Games am besten sind: Prinzipiell ist das Angebot gut kuratiert. Wirkliche Nieten gibt es nicht, je nach Geschmack werden aber unterschiedliche Genres für euch spannend sind. Hier sind ein paar meiner Lieblings-Games aus dem Netflix-Sortiment. Krispee Street Nachdem eines meiner liebsten Mobile-Games, Hidden Folks, nicht weiter entwickelt wurde, nahm Krispee Street perfekt den Platz des Wimmelbild-Spiels ein. Knallbunte, lustige Figuren tummeln sich auf dem Screen und Spieler*innen müssen bestimmte Objekte und Figuren der passenden Stelle zuordnen. Was Krispee Street so gut macht, ist der hohe Detailgrad. Sowohl optisch als auch beim Sound hat man sich hier in Kleinigkeiten verloren, was großen Spielspaß garantiert. Die liebevolle Gestaltung macht es zu einem meiner aktuell liebsten Spiele.

This is a True Story Der Sidescroller basiert auf wahren Ereignissen und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich auf eine Reise durch wunderschöne Landschaften begibt. Sie muss Wasser für ihr Dorf sammeln und dafür einen beschwerlichen Weg auf sich nehmen. Grafisch erinnert es an verträumte Ölgemälde und die virtuellen Pinselstriche bewegen sich hypnotisch auf dem Bildschirm. Gepaart mit einer hervorragenden Sprecherin schafft es das Spiel, mich ganz zu vereinnahmen. Gerade für längere Reisen ist das gut geeignet.

Into the Breach In diesem dystopischen, rundenbasierten Strategiespiel muss man die Welt von Instektenmonstern befreien. Dafür hat man ein Arsenal an Waffen und Mech-Anzügen zur Verfügung, das man strategisch einsetzen muss, um Gebäude zu verteidigen. Für eine kurze Runde zwischendurch ist das Spiel allerdings nicht geeignet, denn Into the Breach ist umfangreich und komplex, auch wenn man das eigentliche Gameplay in Minuten verinnerlicht hat. Damit kann man schon mal 2 Stunden auf dem Sofa verbringen, ohne zu bemerken, wie schnell die Zeit vergeht.

Before Your Eyes Hier steuert man das Spiel buchstäblich mit einem Augenblinzeln. Mithilfe von Gesichtserkennung kann man, wenn man das Feature aktiviert, eine immersive Spielerfahrung erleben. Wir lassen das gesamte Leben einer verstorbenen Person vor unseren Augen abspielen. Mit jedem Blinzeln geht die Geschichte weiter. So kann man schnell durch das Geschehen springen oder versuchen die Augen offen zu halten, um mehr zu erfahren und in der Erinnerung zu verweilen. Diese innovative Steuerung macht Before Your Eyes zu einem einzigartigen Erlebnis.

Exploding Kittens Die virtuelle Variante des gehypten Kartenspiels ist eine nette Möglichkeit, mit 2-5 Freund*innen online zu spielen. Wie beim physischen Spiel müssen Spieler*innen der namensgebenden explodierenden Katze ausweichen. Schaffen sie es nicht, sie abzuwehren, fliegen sie aus dem Spiel - bis nur noch der oder die Gewinner*in übrig ist. Dabei spielt man in jeder Runde Karten aus, die etwa andere Spieler*innen zum Tauschen zwingen oder die die explodierende Katze entschärfen können. Das Spiel ist laut, knallbunt und mit derben Humor angereichert. Gerade in größeren Gruppen macht das viel Spaß.

Moonlighter Sicherlich ist dieses RPG eines der umfangreichsten Spiele im Netflix-Angebot. Die Parallelen zu Stardew Valley und Zelda sind deutlich, aber die kreative Umsetzung gibt Moonlighter seine ganz eigene Nische. Tagsüber muss man ein Geschäft führen, nachts kämpft man sich durch Dungeons. Die beim Dungeon-Crawling gesammelten Gegenstände werden am nächsten Tag wieder verkauft. Das ist abwechslungsreich, unterhaltsam und hübsch. Vor allem aber gefällt mir die Idee, einmal in die Rolle eines normalerweise klassischen NPC-Charakters, der Händler*in, zu schlüpfen.

Poinpy Das Doodle-Jump-Prinzip funktioniert eigentlich immer. Gibt man dem Spiel dann noch niedlich-grelle Optik und gemütliche Musik, sind eigentlich alle Voraussetzungen für kurzweiligen Spielspaß gegeben. Poinpy ist ein Hüpfspiel, bei dem man sich auf dem stetigen Weg nach oben befindet. Dabei sammelt man Power-Ups und haut auf wütende Bosse ein. Das Spielprinzip ist simpel und genau das macht Poinpy so unterhaltsam, gerade für die kleinere Gaming-Session zwischendurch.

Wonderputt Forever Minigolf hat mit mehreren sehr guten kleinen Indie-Spielen schon längst sein Comeback in der digitalen Gamingwelt gefeiert. Wonderputt Forever ist ebenfalls ein kreativer und schön gestalteter Ableger dieses Arcade-Genres. Man schießt seine Kugel durch futuristische urbane Welten und grüne Parks. Die Parcours sind nicht riesig, aber erfordern einiges an Fingerspitzengefühl, um sie wirklich gut zu meistern. Das macht es zu einem angenehm kurzweiligen Vergnügen, gerade wenn man mal ein paar Minuten Zeit zu überbrücken hat.

Desta: The Memories Between Desta ist ein Top-Down-Game von den Monument-Valley-Machern. Mit einer liebevollen Grafik und einer ausdrucksstarken Sprecherin nimmt Desta die Spieler*innen sofort mit auf die Reise durch deren Traumwelt. Im Schlaf muss man die Vergangenheit bewältigen, mit Dodgebällen werfen und ihnen ausweichen. Scheitert man, beginnt der Traum von vorn. Das Roguelike passt sich bei jedem neuen Versuch leicht an und mit jedem neuen Versuch spielt man Spezialfähigkeiten frei. Diese werden bei jedem neuen Run zufällig ausgewählt.