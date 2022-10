Netflix bereitet Crackdown gegen geteilte Accounts vor

Wer sein Profil exportiert und damit einen neuen Netflix-Account einrichtet, kann die Viewing-History, die darauf basierenden Vorschläge sowie die "My List", gespeicherte Games und andere Einstellungen in das neue Konto mitnehmen .

Netflix entgehen Einnahmen durch Passwort-Sharing

Netflix zählt derzeit rund 222 Millionen Haushalte, die ein kostenpflichtiges Abo haben. Gleichzeitig schätzt der Streaming-Anbieter, dass diese Accounts mit weiteren 100 Millionen Haushalten geteilt werden. Das bedeutet, dass dem Unternehmen durch das unerlaubte Passwort-Sharing riesige Mengen an Einnahmen entgehen.

Ein weiteres Puzzleteil im Vorgehen gegen geteilte Accounts ist ein neues Zusatzabo, das derzeit in einigen Märkten getestet wird. Dieses Zusatzabo richtet sich an all jene, die einen Netflix-Account an 2 verschiedenen Adressen nutzen wollen, etwa in einem Ferienhaus. Das Zusatzabo kostet rund 3 Dollar - abhängig von den jeweiligen Märkten.