Netflix: Werbung läuft auch mitten im Film

Bloomberg will aus internen Quellen neue Details zu den Plänen von Netflix erfahren haben. Demnach wird das kommende Abo mit Werbung nicht kostenlos sein.

Es soll zwischen 7 und 9 US-Dollar kosten. Das ist schon sehr nah an dem derzeit günstigstem Netflix-Abo, das in den USA 9,99 US-Dollar kostet. Es scheint, als würde Netflix dem Konkurrenten Disney+ nacheifern wollen: Mit der Einführung des werbeunterstützten Abos, werden voraussichtlich die Preise für die anderen Abos, oder zumindest für das günstigste, erhöht.

Werbeunterbrechungen in Serien und Filmen

Laut dem Bericht hat Netflix auch Pläne, wie viel Werbung zu sehen sein wird. Geplant sind 4 Minuten pro Stunde. Die Werbung soll vor dem Start der Inhalte, aber auch mitten drin zu sehen sein. Bei einem 2-stündigen Film wird es also mehrere Werbeunterbrechungen geben. Laut Bloomberg seien die 4 Minuten pro Stunde noch bewusst zurückhaltend. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Werbezeit erhöht werden.

Angeblich wird Netflix mit dem Abo Ende des Jahres in 6 Ländern starten. Anfang 2023 soll der Tarif dann auch in anderen Ländern zur Verfügung starten. Es wird damit spekuliert, dass die Werbung nicht in Kinderserien und nicht in Netflix-Eigenproduktionen zu sehen sein wird.