Werbung auf Netflix: Es gibt eine gute Nachricht

Der Streaming-Dienst Netflix will künftig in einer eigenen Abo-Stufe auch Werbungen anzeigen. Wie neue Details zeigen, sollen diese aber nicht in den gesamten Inhalten ausgespielt werden, berichtet Bloomberg. So sind etwa neuere Netflix Originals und bestimmte Kindersendungen von der Werbung ausgenommen.

Laut dem Bericht verzichtet Netflix bei neuen, hauseigenen Filmen auf die Unterbrechungen. Bei älteren Netflix Originals solle allerdings sehr wohl Werbung angezeigt werden. Wie alt die Inhalte dafür sein müssen, ist noch nicht bekannt.

Auch Kinderprogramm weitestgehend ausgeschlossen

Auch das Kinderprogramm bei Netflix soll weitestgehend frei von Werbung sein. Das gelte nicht nur für den von Netflix produzierten Content, sondern auch für einige Inhalte, die von fremden Studios produziert wurden. Damit folgt Netflix dem Beispiel von Disney+, das ebenfalls Werbung für Kinderinhalte ausschließt.