Netflix bestätigt Start von Werbung auf dem Streaming-Dienst

Ted Sarandos, Content-Chef und Co-CEO von Netflix, bestätigte am Donnerstag, dass der Dienst künftig Werbeeinblendungen schalten möchte. Das verkündete er bei der Werbebranchenveranstaltung Cannes Lions International Festival of Creativity, wie der Hollywood Reporter berichtet. Entsprechende Berichte gab es bereits seit Längerem.

Der Streaming-Dienst hat lange versucht, ohne konventionelle Werbeeinschaltungen auszukommen, jüngste Entwicklungen verlangen jedoch nach einer neuen Strategie. So hatte Netflix zuletzt vermehrt mit einem Nutzer*innenschwund zu kämpfen – vorrangig unter langjährigen Abonnent*innen. Es ist das erste Mal, dass Netflix bei der Werbekonferenz in Cannes teilnimmt, was bereits ein deutliches Signal darstellt. Wie genau die Werbung integriert werden soll, ist noch offen. Realistisch wären etwa Spots zwischen Serienepisoden.

“Haben großes Kundensegment ausgelassen”

Mithilfe von Werbung soll nun ein günstigeres Abonnement angeboten und so neue Kund*innenenschichten erreicht werden. “Wir haben ein großes Kundensegment ausgelassen, nämlich Leute, die sagen: ‚Hey, Netflix ist zu teuer für mich und ich habe nichts gegen Werbung‘“, so Sarandos. Dabei betont er, dass Werbung auf dem Streaming-Dienst nicht generell eingeführt werde, sondern dass man eben eine günstige Werbeschiene integrieren wolle.