Netflix kündigt neues The-Witcher-Spinoff an

Showrunnerin ist wie bei der Witcher-Serie Lauren Schmidt Hissrich, das Drehbuch soll Declan de Barra (The Originals, Iron Fist) schreiben. Die Serie soll 6 Teile umfassen und das Franchise erweitern.

Bereits im Jänner wurde der Animefilm The Witcher: Nightmare of the Wolf angekündigt. Er wird vom koreanischen Studio Mir (The Legend of Korra) fertiggestellt. Über den Inhalt der ist nichts bekannt, es soll sich aber ebenfalls um eine Vorgeschichte zur Serie handeln.