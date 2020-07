Fallout kommt als Amazon-Serie

Damit wird sehr eindeutig auf das unfertig und voller Fehler veröffentlichte Online-Multiplayer-Spiel Fallout 76 angespielt. Nachdem viel hier nachgebessert wurde, verärgerte man die Fans neuerlich mit einem Abo-Modell, dessen Inhalt ursprünglich als kostenlos versprochen wurde.

Vielleicht könnte die Skepsis auch ein Vorteil für die Serien-Macher sein. Bisher gab es noch nichts konkretes zu sehen und so muss man abwarten, bis man sich ein Urteil bilden kann. Insbesondere die erste Staffel Westworld konnte das Publikum überzeugen, sowohl visuell also auch erzählerisch. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen für eine Fallout-Serie. Nach The Witcher (Netflix) und der angekündigten Umsetzung von Last of Us (HBO) könnten Videospiele in der Serienwelt ein Zuhause finden.