Der Witcher ist ein Geek: Henry Cavill baut Gaming-PC zusammen

Dass Henry Cavill PC-Spiele mag ist kein Geheimnis. Wann immer der Witcher- und Superman-Darsteller kann, erzählt er über sein Hobby.

Nun zeigt der Schauspieler stilecht im Unterhemd, wie er sich einen Gaming-PC zusammenschraubt, während im Hintergrund Barry Whites "Never, Never Gonna Give You Up" läuft.