Spiele-Streaming: Die Zukunft oder der nächste Gaming-Flop?

Die Anbieter

Spiele-Streaming im Stil von Netflix hat das größte Potenzial, Massenpublikum anzusprechen und die Gaming-Welt nachhaltig zu verändern. Mit Stand 31.12.2019 gibt es in Österreich nur einen relevanten Anbieter im Regelbetrieb: PlayStation Now. Sonys Angebot funktioniert auf der PS4 und am PC (hier im Test). Es enthält über 700 Spiele und kostet 10 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr. Der Stream ist derzeit nur in 720p möglich. Dafür lassen sich PS4-Spiele aus der Bibliothek herunterladen und in der vollen Qualität auf der PS4 nutzen.

Mit Google Stadia (PC, Chromecast, ausgewählte Android-Geräte) steht ein weiterer Dienst in den Startlöchern. Google hat überall auf der Welt reichlich Rechenzentren und kann deshalb auch Spiele-Streams mit 4K und HDR anbieten. In Österreich soll er 2020 starten. In den USA sind erste Tester begeistert von der Qualität. Allerdings gibt es derzeit nur 25 Games zur Auswahl. Außerdem wird laut Google das Geschäftsmodell zukünftig eher dem von Amazon als von Netflix entsprechen. So zahlt man bei Stadia zwar 10 US-Dollar pro Monat, soll künftig aber nur wenige, ältere Games kostenlos nutzen können. Stattdessen soll man Spiele zum Vollpreis kaufen, die man dann streamt.