A1-Telekom-Chef: "Sollten grüne Technologien fördern"

Diese Technologien benötigen aber auch viel Energie. Ist das kein Widerspruch?

Die IT- und Kommunikationsindustrie ist bei 6 Prozent globaler Wirtschaftsleistung für 1,4 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Die Herausforderung ist, dass die Nachfrage nach Services massiv steigt – das Datenvolumen wächst pro Jahr um 50 Prozent. Dass die Emissionen ungeachtet dessen praktisch gleichgeblieben sind bzw. leicht gesenkt werden konnten, zeigt, wie effizient die Branche jetzt schon ist. Indirekte Effekte, wie etwa Co2-Einsparungen durch Homeoffice und andere digitale Lösungen sind dabei noch gar nicht eingerechnet.

Wie will die A1-Telekom-Gruppe bis 2030 -neutral werden?

In Österreich bezieht A1 schon heute 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Wo möglich, wollen wir das auch in den anderen Ländern der A1-Gruppe umsetzen. Wir wollen die Energieeffizienz um 80 Prozent erhöhen – etwa durch intelligente Passiv-Kühlsysteme für unsere Mobilfunkstationen und Rechenzentren. Gleichzeitig reduzieren wir die gefahrenen Kilometer unseres Fuhrparks und wollen 50.000 Altgeräte pro Jahr recyceln.

Für Klimaschutz zu sein, ist im Moment gerade „in“. Was antworten Sie Kritiker, die das als Marketing abtun?

Emissionen zu senken und nachhaltig zu wirtschaften ist seit Jahren Teil unserer Strategie. Denn neben der gesellschaftlichen Verantwortung haben wir auch ein ökonomisches Interesse daran, unseren Energieverbrauch zu senken. Gleichzeitig ist es definitiv nicht so, dass wir uns im Kampf gegen die Klimakrise bequem zurücklehnen. Um auf erneuerbare Energie umzusteigen und Systeme zu modernisieren und energieschonender zu machen, nehmen wir viel Geld in die Hand.

Um Greta Thunberg und Fridays for Future ist es Corona-bedingt etwas ruhiger geworden. Wie sehen Sie die Bewegung?

Man kann darüber streiten, ob es gescheit ist, während oder nach der Schulzeit auf die Straße zu gehen und ob jede Forderung sinnvoll ist. Was mich aber wirklich berührt, ist, dass junge Menschen sich so intensiv mit der Welt auseinandersetzen und ihre Zukunft gestalten wollen. Wir können stolz auf deren Engagement im Kampf gegen die Klimakrise sein – und das sage ich nicht nur als Vater zweier kleiner Kinder.